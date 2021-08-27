Количество погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 170

Число погибших в результате теракта возле международного аэропорта Кабула увеличилось до более чем 170.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовали телеканалы CNN и CBS со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Афганистана.

Большинство погибших – афганцы. Также сообщается, что в результате взрыва, устроенного террористом-смертником, ранены более 200 человек.

Пентагон в четверг подтвердил, что 13 военнослужащих США были убиты и 18 ранены в результате нападения возле аэропорта Кабула.

В пятницу стало известно, что в результате теракта также погибли граждане Великобритании.

Пентагон ранее официально заявил, что в четверг у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел только один взрыв.

Американские власти возлагают ответственность за взрыв на террористическую организацию ИГИЛ.