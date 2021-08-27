Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Количество погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 170

Пятница, 27 августа 2021, 19:21

Число погибших в результате теракта возле международного аэропорта Кабула увеличилось до более чем 170.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовали телеканалы CNN и CBS со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Афганистана.

Большинство погибших – афганцы. Также сообщается, что в результате взрыва, устроенного террористом-смертником, ранены более 200 человек.

Пентагон в четверг подтвердил, что 13 военнослужащих США были убиты и 18 ранены в результате нападения возле аэропорта Кабула.

В пятницу стало известно, что в результате теракта также погибли граждане Великобритании.

Пентагон ранее официально заявил, что в четверг у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел только один взрыв.

Американские власти возлагают ответственность за взрыв на террористическую организацию ИГИЛ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан терроризм
powered by lun.ua

Статьи

Оборонное соглашение, Черное море и НАТО: чего ждать от визита Зеленского в США

Валерий Чалый: "Наше будущее соглашение с США не дает гарантий безопасности, и в этом нет вины украинской дипломатии" (укр.)
27 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Спикер Сената Чехии: мой совет Украине – не бойтесь спорить с ЕС

Милош Выстрчил: Кризис в отношениях с РФ, вызванный взрывом во Врбетице, усиливает наш моральный долг помочь Украине.
27 августа 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удар от США: какие последствия будет иметь лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Какие последствия это будет иметь и что стоит учесть Украине? (укр.)
26 августа 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"