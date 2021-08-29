Вибух у Кабулі: США завдали ракетний удар по замінованому авто

США в неділю завдали оборонний авіаудар в Кабулі по передбачуваному замінованому автомобілю терористичної організації ІГІЛ-К.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами представника Міністерства оборони США, значний вторинний вибух, що стався після удару ракети, свідчив про велику кількість вибухового матеріалу в авто.

Ракетну атаку здійснив дрон. За словами чиновника, початкові дані свідчать про відсутність жертв серед цивільного населення.

Раніше американська влада заявила, що терористичну атаку біля воріт аеропорту Кабула 26 серпня здійснила група ІГІЛ-К ( "Вілаят Хорасан").

Напередодні президент США Джо Байден заявляв, що в найближчу добу існує велика ймовірність нового теракту.

Як відомо, 26 серпня біля воріт аеропорту терорист-смертник влаштував теракт, внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США, двоє громадян Британії та дитина одного з громадян Британії. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200.