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Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона

Вторник, 3 августа 2021, 12:35

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) 3711-р, который Рада после вето приняла повторно с поправками от президента, и №5068 - о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП).

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные карточки законопроектов на сайте Верховной рады.

Отмечается, что оба проекта вернули с подписью президента 3 августа.

Оба проекта считаются ключевыми для судебной реформы.

В середине июня послы стран Группы семи и ЕС обращались к Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроект по реформированию ВСП и ВККС.

После первого принятия Зеленский наложил вето на законопроект о ВККС из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов и вернул его со своими предложениями.

13 июля Верховная рада поддержала проект повторно, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС за международными экспертами.

14 июля Рада приняла в целом законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в совете по этике.

ЕС и США приветствовали принятие законов.

Подробнее читайте в статье: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине

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