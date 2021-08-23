Румыния поддерживает стремление Украины стать членом ЕС и НАТО - премьер

Румыния поддерживает стремление Украины стать членом европейского и евроатлантического сообщества.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

"Румыния считает, что когда будут выполнены все условия, Украина станет достойным членом общей европейской семьи. Для этого безусловно нужна широкая поддержка общественности, политическая воля, и я призываю руководство Украины к необходимым реформам для достижения процветания и развития", - сказал Кицу.

Он отметил, что проведение саммита показывает, насколько серьезные угрозы существуют в Черноморском регионе.

"Румыния абсолютно преданна политике непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы понимаем вызовы и угрозы в Черноморском регионе, и этот саммит подтверждает серьезность этих угроз. Поэтому мы должны совместно искать эффективные решения этих проблем. Этот форум позволит консолидировать наше сотрудничество", - добавил он.

Ранее премьер Словакии пообещал, что его страна будет помогать Украине в восстановлении территориальной целостности и поддерживать санкции против РФ, пока будет продолжаться аннексия Крыма.