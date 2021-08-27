Зеленский рассчитывает на официальную поддержку Румынией будущего членства Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на подписание с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом декларации о признании европейской перспективы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на брифинге в Кишиневе после встречи с президентами Молдовы, Польши и Румынии.

"Следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио". Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно. Я благодарен президенту Анджей Дуде за то, что Польша одной из первых зафиксировала свою поддержку в нашей двусторонней декларации", - сказал Зеленский.

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"Я очень рассчитываю, что вскоре аналогичную декларацию мы подпишем с президентом Румынии", - добавил украинский президент.

Он убежден, что серьезность намерений Европейского Союза в этом вопросе должен показать предстоящий саммит "Восточного партнерства".

Как сообщалось, во время первого саммита "Ассоциированного трио" в Батуми в июле президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию о европейской интеграции.

Декларация определяет, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом.

Кроме того, ранее три страны обязались поддержать вступление Украины в ЕС - Литва, Латвия и Польша. С этими государствами были подписаны декларации по европейской перспективе Украины. Эти документы не были обнародованы публично.

Также Эстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС.

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