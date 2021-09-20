Лидер предвыборной гонки в Германии дал показания в парламенте по обыскам в Минфине

Лидер немецких социал-демократов, действующий министр финансов Олаф Шольц в понедельник дал показания в парламентском комитете по поводу обысков, которые недавно проводили в министерствах финансов и юстиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Напомним, обыски под эгидой прокуратуры Оснабрюка прошли 9 сентября и связаны с расследованием, которое ведется с 2020 года. Под подозрением оказался один из сотрудников группы финансового мониторинга (FIU) - структуры, занимающейся борьбой с отмыванием денег в Федеральной таможенной администрации, которая подчиняется Минфину. Считается, что он не передал правоохранительным органам информацию о возможной преступной деятельности.

Спецзаседание комитета созвали по инициативе оппозиционных партий, чтобы прояснить, в какой мере можно возлагать ответственность за этот случай на руководство министерства. Из-за необходимости прийти на него, Шольцу пришлось отменить в понедельник две из трех встреч в рамках предвыборной кампании.

В то же время главный его соперник Армин Лашет, нынешний лидер Христианско-демократического союза, использует тему обысков и других финансовых скандалов как козыри против Шольца.

В понедельник, когда Шольц был на встрече комитета, Лашет заявил, что в расследованиях по отмыванию средств "нужно прояснить еще много вопросов".

Шольц раскритиковал обыски, отметив, что следствие могло получить необходимую информацию без таких радикальных мер. В Минюсте заявляют, что заранее передали прокуратуре документы, о которых там просили, но в прокуратуре представили в качестве доказательства телефонный разговор, из которого следует, что министерство якобы сначала отказалось их передавать, пишет Spiegel.

Обыски в Минфине вызвали предположение, не могло ли это быть умышленным выпадом против Шольца перед выборами, поскольку руководитель прокуратуры Оснабрюка является представителем ХДС, как и министр юстиции Нижней Саксонии.

Напомним, до выборов в Германии, которые состоятся 26 сентября и определят преемника Ангелы Меркель на посту канцлера, остается меньше недели.

Накануне Олаф Шольц выиграл последние теледебаты с поддержкой 42%. Армин Лашет оказался на втором месте с 27% и Анналена Бербок стала третьей с 25% голосов.

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