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Минобороны Литвы призвало не покупать китайские смартфоны и выбросить уже купленные

Среда, 22 сентября 2021, 11:02

Министерство обороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки китайских мобильных телефонов и избавиться от купленных ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Национальный центр кибербезопасности Министерства обороны обнародовал доклад, в котором говорится, что устройства имеют встроенные возможности цензуры.

Флагманские смартфоны, продаваемые в Европе китайским гигантом Xiaomi, имеют встроенную способность выявлять и цензурировать такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".

В отчете указывается, что данные возможности программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G были выключены для "региона Европейского Союза", но их можно включить удаленно в любое время.

"Наша рекомендация - не покупать новые китайские телефоны и побыстрее избавиться от тех, что уже куплены", - сказал заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс, представляя отчет.

Компания Xiaomi не ответила на запрос журналистов прокомментировать эту информацию.

В последнее время отношения между Литвой и Китаем обострились из-за открытия в Вильнюсе миссии, которая будет называться представительство Тайваня.

Напомним, 3 сентября Министерство иностранных дел Литвы отозвало посла в Китае Диану Мицкявичене для консультаций на фоне дипломатического спора с Пекином.

10 августа МИД Китая объявило об отзыве посла из Литвы и требовало в Вильнюс отозвать своего посла из Пекина.

Позже посол Литвы в Китае заявила, что ее попросили покинуть страну.

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Литва Китай
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