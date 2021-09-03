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Литва отозвала посла из Китая на фоне спора вокруг представительства Тайваня

Пятница, 3 сентября 2021, 11:29

Министерство иностранных дел Литвы отозвало посла в Китае Диану Мицкявичене для консультаций на фоне дипломатического спора с Пекином.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Посольство Литвы в Китае работает в обычном режиме", - отметили в министерстве, добавив, что посла отзывают с учетом заявления Китая от 10 августа.

Напомним, 10 августа МИД Китая объявил об отзыве посла из Литвы и требовал от Вильнюса отозвать своего посла из Пекина.

Позже посол Литвы в Китае заявила, что ее попросили покинуть страну.

В Китае заявили, что правительство Литвы, не обращая внимания на неоднократные заявления Пекина относительно потенциальных последствий, объявило о своем решении позволить тайваньской власти открыть свое представительство в стране.

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Литва Китай
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