Зеленский с трибуны ООН напомнил о Крыме и Донбассе и рассказал о покушении на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил о продолжающейся агрессии РФ на Донбассе, призвал международное сообщество помочь с освобождением политических заключенных в Крыму и предложил "оживить ООН".

Как сообщает "Европейская правда", текст выступления размещен на сайте главы государства.

"В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине - это более 13 000 погибших. 30 000 раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Каждый год эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой - ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 000 погибших людей. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил 46 государств и международных организаций, которые приняли участие в первом саммите Крымской платформы и упомянул, что ООН проигнорировала эту площадку для решения проблем международного права и оккупации.

"Это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН - это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы - против силовой смены границ в мире", - сказал президент.

Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Призываю вас поддержать обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации нашего украинского оккупированного полуострова, которые будут вынесены на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца года", - сказал он.

Президент призвал "оживить ООН" и "оживить ее Устав". "Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдете там слов "Каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на ковид, экзамен на единство. И прятать глаза в 20-летие Дурбанской декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кто мог представить, что когда-то орудием для дискриминации станут именно лекарства? В контексте постоянных разговоров о мировом продовольственном кризисе интересно: неужели когда-то мы так же будем делить между собой хлеб и воду?!", - добавил он.

Зеленский в начале выступления упомянул о покушении на своего первого помощника Сергея Шефира, автомобиль которого обстреляли утром 22 сентября.

"Три часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов. Три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - сказал он.