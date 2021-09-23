Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив про триваючу агресію РФ на Донбасі, закликав міжнародну спільноту допомогти зі звільненням політичних в’язнів у Криму та запропонував "оживити ООН".

Як повідомляє "Європейська правда", текст виступу розміщений на сайті глави держави.

"У 2019 році з цієї трибуни я сказав: війна в Україні – це понад 13 тисяч загиблих. 30 тисяч поранених. Уявіть: півтора мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри звучать в ООН з однією лише поправкою – щороку ці цифри, на жаль, зростають. Я казав про це і у 2020 році. І кажу про це зараз, у 21-му. І це вже майже 15 тисяч загиблих людей. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності", - сказав Зеленський.

Він також подякував 46 державам та міжнародним організаціям, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи і згадав, що ООН проігнорувала цей майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації.

"Це якісь нові, ніким не схвалені принципи. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую всі ці країни приєднатися до спільної декларації учасників Кримської платформи, засудивши окупацію й показавши, що ви – проти силової зміни кордонів у світі", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні й звільнення близько 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

"Закликаю вас підтримати оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації нашого українського окупованого півострова, які будуть винесені на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця року", - сказав він.

Президент закликав "оживити ООН" і "оживити її Статут". "Це не рекомендації, які можна виконувати за бажанням. Ви не знайдете там слів "Кожен сам за себе". І тоді б світу не довелось би визнавати, що він провалив іспит на ковід, іспит на єдність. І ховати очі у 20-річчя Дурбанської декларації ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Хто міг уявити, що колись знаряддям для дискримінації стануть саме ліки? У контексті постійних розмов про світову продовольчу кризу цікаво: невже колись ми так само будемо ділити між собою хліб та воду?!", - додав він.

Зеленський на початку виступу згадав про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра, автомобіль якого обстріляли вранці 22 вересня.

"Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів. Три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - сказав він.