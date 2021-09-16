Кулеба обвинил ООН за неучастие в саммите Крымской платформы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил ООН в защите интересов "отдельных государств", которые нарушают международное право, из-за неучастия представителей организации в саммите Крымской платформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг.

"Эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло по совершенно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - сказал Кулеба.

Читайте также ПАСЕ получила запрос на дебаты о преследовании Россией крымских татар

Он отметил, что ООН неправильно понимает свою миссию в мире, и украинская сторона будет над этим работать.

"Когда мы видим участие таких организаций, как Совет Европы, как НАТО, как ГУАМ, в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, то это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире.

Это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право", - сказал Кулеба.

Напомним, в России заявили, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Глава МИД РФ Сергеем Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

Читайте также: Путь к деоккупации: текст решения, которое принял саммит Крымской платформы