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Кулеба обвинил ООН за неучастие в саммите Крымской платформы

Четверг, 16 сентября 2021, 10:20

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил ООН в защите интересов "отдельных государств", которые нарушают международное право, из-за неучастия представителей организации в саммите Крымской платформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг.

"Эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло по совершенно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что ООН неправильно понимает свою миссию в мире, и украинская сторона будет над этим работать.

"Когда мы видим участие таких организаций, как Совет Европы, как НАТО, как ГУАМ, в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, то это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире.

Это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право", - сказал Кулеба.

Напомним, в России заявили, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Глава МИД РФ Сергеем Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

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ООН Крым Кулеба
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