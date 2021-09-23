Послы G7 призвали не затягивать с реформой Высшего совета правосудия

Послы стран "Группы семи" выразили обеспокоенность задержкой выдвижения кандидатов в Этический совет при Высшем совете правосудия (ВСП).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - заявили послы в своем Twitter.

"Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех партнеров Украины обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - добавили послы.

Ранее свою обеспокоенность в связи с затягиванием в подборе членов Этического совета высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как сообщалось, 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

После того в Офисе президента провели специальную встречу по этому вопросу с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов стран Группы семи.

Участники встреча также подготовили совместное заявление, в котором, в частности, говорится, что они "обеспокоены тем, что Совет судей Украины не провел в течение 30 дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенный срок".

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