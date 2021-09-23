Посли G7 закликали не зволікати з реформою Вищої ради правосуддя

Посли країн "Групи семи" висловили занепокоєння затримкою висування кандидатів до Етичної ради при Вищій раді правосуддя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів", - заявили посли у своєму Twitter.

"Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх партнерів України забезпечити швидке висування експертів до Етичної ради ВРП", - додали посли.

Раніше свою стурбованість у зв’язку зі зволіканням у доборі членів Етичної ради ВРП висловив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Після того в Офісі президента провели спеціальну зустріч щодо цього питання за участі керівників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також послів країн Групи семи.

Учасники зустріч також підготували спільну заяву, в якій, зокрема, йдеться, що вони "занепокоєні тим, що Рада суддів України не здійснила протягом 30 днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час".

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