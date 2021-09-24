Между критикой Путина и попытками найти взаимопонимание: какой будет Германия после Меркель

26 сентября жители Германии будут избирать новый состав Бундестага. Нынешние выборы будут особенными – вне зависимости от их результата Ангела Меркель покинет пост канцлера.

Кто придёт ей на смену и как это повлияет на курс Берлина?

Учитывая геополитический вес Германии, эти изменения будут влиять на весь мир. И конечно же, на Украину.

Будет ли новое правительство более пророссийским? К чему готовиться Украине в контексте Нормандского формата?

На эти вопросы ЕвроПравды отвечал немецкий политолог, профессор Йенского университета Андре Хертель.

Как и всегда, ответы на вопросы можно прочесть в этой статье, а можно и послушать в видео на нашем YouTube-канале.

Какой будет Германия после Меркель?

Как минимум, это будет интересно. Потому что она была за рулем страны очень долго – 16 лет.

Как результат, люди часто не знают, за кого голосовать. Многие уже не могут представлять, что через неделю – через пару недель у Германии будет новый лидер.

Это дает основания ожидать определенной нестабильности – как при формировании коалиции, так и в начале ее работы. Новому канцлеру необходимо время, чтобы разобраться, как это все работает.

Как результат – накануне выборов около 40% избирателей заявляют, что еще не знают, за кого будет голосовать. И это делает выборы еще более непредсказуемыми.

Компетентность важнее партийной принадлежности

16 лет Меркель во главе страны привели к привыканию избирателей к тому, что у руля находится очень опытный лидер.

А теперь большинство населения Германии боится, ни один из потенциальных преемников не имеет сопоставимого опыта.

Это одна из причин того, что высокий рейтинг Меркель не перешел автоматически к кандидату от ее партии ХДС Армину Лашету.

Другая причина – высокое внимание к кандидатуре Лашета, особенно после его выдвижения.

Стало понятно, что в глазах населения он не выглядит как новый канцлер. Его большая проблема – отсутствие харизмы.

При этом нельзя сказать, что у Лашета совсем нет управленческого опыта. Он является премьер-министром одной из федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия. Это самая большая земля Германии — там живут 17 млн человек. И управляет ею он вполне успешно.

Еще в большей степени это относится к "Зеленым". Еще год назад им пророчили победу на выборах. Однако они сделали ставку на неопытную кандидатку, которая наделала множество ошибок.

Она попалась на плагиате, она неуверенно выглядела на дебатах. Как результат, узнав о ней лучше, немцы решили, что она не готова стать новым лидером.

В то же время кандидат от социал-демократов Олаф Шольц является министром финансов в кабинете Меркель. Наряду с министром внутренних дел, это один из ключевых постов в правительстве.

Именно поэтому он часто выглядит более готовым занять должность канцлера. И этот фактор может перевешивать партийные симпатии.

Влияние РФ на выборы

Все, что сейчас можно сказать: мы знаем, что такое влияние существует, однако нам неизвестно, на каком уровне.

По сравнению с прошлыми выборами, немецкие власти стали более готовы к такому вмешательству – а это ограничивает возможности РФ.

Наиболее выгодный для РФ сценарий – дестабилизация ситуации в Германии.

Именно поэтому они поддерживают ультраправую "Альтернативу для Германии" (AfD) и "Левых".

Однако, несмотря на возможные успехи на выборах, этим партиям будет очень сложно принять участие в формировании коалиции.

Из других вариантов, Россия заинтересована в победе социал-демократов и канцлерстве Шольца.

У социал-демократов до сих пор существует традиция — "восточная политика". Это означает, что, в отличие от Меркель, от них стоит ждать более мягкого подхода к России. И россияне тоже знают, что социал-демократы скептически относятся к санкциям против РФ.

Опасный для Украины сценарий коалиции

Самый опасный для Украины сценарий – "левая коалиция", сформированная социал-демократами и "Левыми".

В то же время самым хорошим сценарием для Украины была бы коалиция между ХДС и "Зелеными". Возможно – с участием свободных демократов. Может быть, с либералами. Это еще возможно, даже если социал-демократы победят на выборах.

Впрочем, надо понимать, что первое время любая коалиция – будь в ее главе представитель СДПГ или ХДС – это вызов для Украины.

Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с Путиным.

Будем откровенны, даже конфликт в Украине не является для них таким же важным, как необходимость построить хорошие отношения с российским лидером.

К сожалению, такова политическая реальность.

Как минимум, это означает, что при новом канцлере Германия не будет (по крайней мере, в ближайшем будущем) претендовать на лидерство в Нормандском формате и в разрешении конфликта на Донбассе.

Идеально, если бы эту ношу Берлин делегировал ЕС, однако такой сценарий не выглядит реалистичным.

Уже не друзья Путина

Однако тут есть и хорошая для Украины новость.

За последние два года население Германии стало более критически относиться к Путину. Этот тоже реальность, игнорировать которую политики не могут.

Тут очень явный пример с корректировкой курса Свободной демократической партии. Совсем недавно их называли еще одними друзьями Путина.

Сейчас в партии уже нет таких уж сильных пророссийских тенденций.

У них есть два крыла: одно — экономическая часть партии, они не выступают против санкций, но предлагают их смягчать.

Но в то же время там усилился и другой блок, который думает не про экономический эффект санкций, а о либеральных ценностях, и поддерживают Украину.

Что-то подобное можно сказать и про социал-демократов. И это очень интересный процесс, который может иметь последствия.

Дело в том, что лидеры партии — это очень "левые" социал-демократы, а значит, партия социал-демократов – более "левая", чем ее кандидат на канцлерство Олаф Шольц, которого скорее можно отнести к центристам.

А значит, канцлер Шольц будет иметь множество идеологических конфликтов со своей партией.

Смогут ли "Зеленые" усилить поддержку Украины?

Не уверен, что тот внешнеполитический курс, который "Зеленые" предлагали перед выборами, будет осуществлен.

Во-первых, у них будет много конфликтов с социал-демократами.

Кроме того, надо понимать, что хотя "Зеленые" четко поддерживают суверенитет Украины и более тверды в вопросе санкций против России, они 16 лет не работали в правительстве.

Быть в оппозиции и быть во власти – совсем разные вещи.

Именно поэтому я не ожидаю, что "Зеленые" смогут претендовать на лидерство в секторе внешней политики.

Будет ли Меркель после отставки влиять на политику?

Политическая культура Германии такова, что бывший канцлер не должен комментировать или влиять на политику.

Исключением был лишь Герхард Шредер.

Однако, говоря об Ангеле Меркель, важно то, что она была очень сильным и дисциплинированным лидером. Даже находясь во власти, она всегда знала, когда и что можно говорить, а что нельзя.

Поэтому не думаю, что она будет нарушать эту политическую традицию.

Беседовал Юрий Панченко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"