Три региона Польши отменили резолюции о "свободных от ЛГБТ зонах", чтобы не потерять деньги ЕС

Три региона Польши в понедельник проголосовали за отмену резолюции, которые объявляли их свободными от "идеологии ЛГБТ" зонами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Решения были приняты после того, как Европейская комиссия пригрозила заблокировать до 126 млн евро финансирования для местных органов власти.

Впервые резолюции были приняты в 2019 году, местные власти расценивала кампании за права геев как покушение на "традиционные" католические ценности. Почти 100 других регионов в том году приняли подобные резолюции против ЛГБТ, вызвав возмущение со стороны ЕС, который заявил, что это нарушение законодательства о дискриминации.

Подкарпатское, Люблинское и Малопольское воеводства отменили резолюции, следуя примеру другого региона - Свентокшиского, который сделал это на прошлой неделе.

В Малопольском воеводстве после дебатов депутаты проголосовали за альтернативную резолюцию "против любой дискриминации в отношении кого-либо по любой причине".

В резолюции также провозглашается поддержка "каждой Малопольской семьи, потому что это основа социальной системы государства".

Министр юстиции Польши заявил, что финансовое давление со стороны комиссии это - "шантаж".

Напомним, в начале сентября Еврокомиссия обратилась к пяти польским региональным советам с призывом отказаться от заявлений о том, что они - "свободные от ЛГБТ зоны", чтобы получить финансирование из фондов ЕС.

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