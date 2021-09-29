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Боснийские сербы хотят создать собственную армию

Среда, 29 сентября 2021, 09:13

Руководство боснийских сербов намерено создать армию Республики Сербской.

Об этом заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Додик сказал, что боснийские сербы отзовут согласие на объединенную армию и решение может быть принято "в ближайшие несколько дней".

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По его словам, армия Республики Сербской может быть создана "в течение нескольких месяцев".

Совместный президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех членов - православных сербов, хорватов-католиков и боснийских мусульман. Президиум является командующим вооруженными силами страны.

Лидер боснийских хорватов Желько Кошмич назвал планы Додика "преступным актом восстания".

Созданная международным сообществом в 2006 году боснийская армия насчитывает около 10 000 военных и гражданского персонала. Это формирование рассматривался как жизненно важный шаг на пути к территориальной целостности Боснии, которой Додик часто бросал вызов.

Додик призвал к отделению Республики Сербской, утверждая, что Босния была "экспериментом международного сообщества" и "навязанной страной".

После окончания конфликта на Балканах в 1995 году, Босния состоит из двух полунезависимых частей - управляемой сербами Республики Сербской и Мусульманско-хорватской федерации. Они связаны центральными учреждениями, в том числе президиумом и объединенной армией.

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Босния и Герцеговина
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