Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Советник Байдена: Путин приближается к использованию газа как оружия

Вторник, 26 октября 2021, 08:38

Старший советник Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил в понедельник, что президент России Владимир Путин близок к использованию природного газа как политического инструмента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

"Я думаю, что мы близки к этому пределу, если Россия на самом деле имеет газ для поставок и не делает этого, и сделает это только если Европа примет ее другие требования, которые абсолютно не связаны", - заявил Хохштейн журналистам, отвечая на вопрос, использует ли президент Путин газ как оружие.

Читайте также
Кулеба назвал шантажом заявление Путина о дополнительном газе после запуска "Северного потока-2"

Хохштейн сказал, что цены на газ в Европе выросли не только из-за событий в регионе, но и из-за засушливого сезона в Китае, который снизил производство в гидроэнергетике и усилил глобальную конкуренцию за природный газ.

Однако, по его словам, несмотря на то, что к европейскому газовому кризису привели несколько факторов, Россия находится в лучшем положении, чтобы помочь Европе.

"Я не сомневаюсь, и (Международное энергетическое агентство) подтвердило, что единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на момент этой зимы, - это Россия", - сказал Хохштейн.

По его словам, Россия может увеличить добычу газа и сделать это быстро с помощью существующих трубопроводов.

Путин ранее отверг предположение, что Москва сокращает поставки по политическим мотивам, заявив, что она увеличит поставки настолько, насколько попросят партнеры.

Читайте также
Путин готов пустить газ по "Северному потоку-2" на следующий день после разрешения Германии

Путин обвинил энергетическую политику ЕС в рекордно высоких ценах и заявил, что Россия может увеличить поставки в Европу, как только будет одобрен ее газопровод "Северный поток - 2".

Глава украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в этом месяце заявил, что Россия пытается шантажировать Европу для сертификации ее газопровода "Северный поток – 2", ограничивая запасы топлива.

По словам Хохштейна, одобрение Германии и Европейской комиссии "Северного потока-2", скорее всего, продлится до марта. Поэтому, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поток газа через "Северный поток-2", она должна иметь возможность сделать это сейчас через существующие трубопроводы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Северный поток-2 Энергетика США Россия
powered by lun.ua

Статьи

Пробуждение дракона: почему Уэльс заговорил о независимости от Великобритании

Выход Великобритании из состава ЕС дал "второе дыхание" национальным движениям Соединенного Королевства. До сих пор в этом контексте очень редко вспоминали валлийцев - как оказалось, зря (укр.).
26 октября 2021 — Александр Краев, для Европейской правды

Шантаж мигрантами: обойдет ли Украину гибридная атака Лукашенко

Миграционный кризис на границах ЕС не ослабевает. Хотя Лукашенко удалось внести раскол в ЕС, Беларусь рискует превратиться в отстойник мигрантов (укр.).
25 октября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко

Baltic Pipe: как Польша преодолевает газовую зависимость от России

Цель Baltic Pipe - уменьшить зависимость Центральной Европы от России. Если все пойдет по плану, норвежский газ начнет поступать в Польшу уже в октябре 2022 года (укр.).
25 октября 2021 — Мацей Заневич, "Новая Польша"