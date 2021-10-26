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Радник Байдена: Путін наближається до використання газу як зброї

Вівторок, 26 жовтня 2021, 08:38

Старший радник Байдена з питань глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн заявив у понеділок, що президент Росії Владімір Путін близький до використання природного газу як політичного інструменту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

"Я думаю, що ми близькі до цієї межі, якщо Росія насправді має газ для поставок і не робить цього, і зробить це лише якщо Європа пристане на її інші вимоги, які абсолютно не пов'язані", - заявив Хохштейн журналістам, відповідаючи на питання, чи використовує президент Путін газ як зброю.

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Хохштейн сказав, що ціни на газ у Європі зросли не лише через події в регіоні, а й через посушливий сезон у Китаї, який знизив виробництво у гідроенергетиці та посилив глобальну конкуренцію за природний газ.

Проте, за його словами, попри те, що до європейської газової кризи призвели кілька факторів, Росія перебуває в найкращому становищі, щоб допомогти Європі.

"Я не сумніваюся, і (Міжнародне енергетичне агентство) саме підтвердило, що єдиний постачальник, який дійсно може мати велике значення для європейської енергетичної безпеки на момент цієї зими, - це Росія", - сказав Хохштейн.

За його словами, Росія може збільшити видобуток газу та зробити це швидко за допомогою існуючих трубопроводів.

Путін раніше відкинув припущення, що Москва скорочує постачання з політичних мотивів, заявивши, що вона збільшить постанчання настільки, наскільки попросять партнери.

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Путін звинуватив енергетичну політику ЄС у рекордно високих цінах і заявив, що Росія може збільшити постачання до Європи, щойно буде схвалено її газопровід "Північний потік - 2".

Голова української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко цього місяця заявив, що Росія намагається шантажувати Європу для сертифікації її газопроводу "Північний потік – 2", обмежуючи запаси палива.

За словами Хохштейна, схвалення Німеччини та Європейської комісії "Північного потоку-2", швидше за все, триватиме до березня. Ттому якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити потік газу через "Північний потік-2", вона повинна мати можливість зробити це зараз через існуючі трубопроводи.

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Північний потік-2 Енергетика США Росія
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