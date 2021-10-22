Зеленский заявил о "газовой агрессии" России, просит ЕС действовать вместе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвав Европейский Союз скоординировать свой ответ с Украиной.

Об этом говорится в письменном комментарии президента агентсву AFP, слова Зеленского цитируют европейские СМИ, пишет "Европейская правда".

"Это настоящая газовая агрессия против Евросоюза", - сказал Зеленский, заявив, что существует "беспрецедентная необходимость в совместных усилиях".

Читайте также В Европарламенте обвинили Россию в использовании газа как оружия

"Я надеюсь, что страны ЕС осознают беспрецедентную необходимость совместных усилий, что уважение европейских ценностей и правил - единственный способ сохранить европейскую энергетическую независимость. И здесь Украине есть что предложить", - отметил он.

По словам Зеленского, Россия, отказываясь увеличивать свои поставки, поддерживает дефицит и рост цен на газ, чтобы добиться введения в эксплуатацию нового газопровода "Северный поток-2", соединяющего Германию с Россией.

"Россия хочет заставить Европу запустить "Северный поток - 2" без соблюдения европейских правил", - заявил Зеленский, предлагая немедленно увеличить поставки газа через украинскую ГТС.

Читайте также Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение на 30 дней из-за газового кризиса

"Мощности по прокачке газа через Украину достаточны не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы", - отметил глава государства.

Он также предложил "очень выгодные условия хранения" в украинской подземной инфраструктуре, а также "скидку" на транзит.

В целом, по его словам, до конца года Украина может гарантировать транзит 19 млрд кубометров.

"Предложение Украины абсолютно прозрачное и очень эффективное ... если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу", - сказал Зеленский.

По его словам, "Газпром" в настоящее время поставляет по украинской сети 85 млн кубометров газа в сутки, тогда как два года назад - 300 млн кубометров.

Президент РФ Владимир Путин 21 октября заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его слова шантажом.