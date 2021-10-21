Путин готов пустить газ по "Северному потоку-2" на следующий день после разрешения Германии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Об этом он сказал, выступая на заседании международного клуба "Валдай" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "Интерфакс".

Путин сказал, что поставки по первой нитке "Северного потока-2", которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора Германии.

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Он утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы.

"Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м.", - сказал Путин.

Он добавил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки "Северного потока-2".

"В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м - это прилично. Как только будет заполнена вторая труба, и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Близкие к "Газпрому" и Кремлю источники агентства Bloomberg утверждают, что в обмен на увеличение поставок газа в Европу Россия хочет получить разрешение Германии и Европейского Союза на начало использования "Северного потока-2".

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

В четверг польская нефтегазовая компания PGNiG представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы для безопасности поставок газа в Европейский Союз, связанные с запуском этого газопровода.