Выборы в Грузии: победила правящая партия, движение Саакашвили выиграло в одном муниципалитете

Во втором туре местных выборов в Грузии кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" победили в пяти самоуправляющих городах, а также в 14 самоуправляющихся общинах.

Об этом свидетельствует результаты подсчета голосов ЦИК Грузии, сообщает "Европейская правда".

В столице Тбилиси во втором победил кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе, который набрал 55,60% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 43,39%.

Кандидаты от "Грузинской мечты" также победили на выборах мэров Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. Как известно, в именно в Рустави пребывает под стражей бывший президент Михеил Саакашвили.

Кандидат от национального движения победил только в Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии.

Явка во втором туре выборов составила 49,9%. Для сравнения, первый тур муниципальных выборов прошел при явке 51,92%.

Напомним, по результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах изберут 42 мажоритарных члена муниципального собрания.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

Заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

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