В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Грузии представила результаты выборов в органы самоуправления 2021 года по результатам обработки почти всех протоколов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным ЦИК, из 3743 избирательных участков голоса подсчитаны на 3740 участках. Таким образом, распределение голосов уже практически не изменится.

Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михаила Саакашвили - 30,7%.

На третьем месте партия - Георгий Гахария за "Грузию" - 7,79%. Четвертой стала партия "Лела для Грузии" - 2,71%. Остальные партии набирают менее 2% голосов.

Результат выборов вполне приемлем для правящей партиию По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.

Как известно, накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.

Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

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