Польскому полицейскому проломили череп в столкновениях на границе с Беларусью
В результате нападения мигрантов на границе Польши и Беларуси тяжелое ранение получил польский полицейский.
Об этом сообщает агентство PAP, пишет "Европейская правда".
"К сожалению, в результате нападения людей, инспирированных белорусской стороной, один из полицейских получил тяжелые ранения, пока ему оказывают помощь, скорая везет полицейского в больницу, вероятно, у него перелом кости черепа после попадания предметом", - говорится в Twitter польской полиции.
Niestety - w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów zostal dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021
Пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка уточнил, что агрессивно настроенные лица на пункте пропуска в Кузнице забросали польских служащих разными предметами, один из которых попал в голову полицейского. В настоящее время он находится в больнице города Сокулце.
По его словам, ситуация на границе успокоилась, мигранты прекратили агрессивное поведение.
Между тем польские пограничники сообщили, что ранения во время столкновений получила и сотрудница Пограничной службы, ей оказывают помощь.
Ранее сообщалось о применении водометов и слезоточивого газа против тех, кто пытался ломать барьер на границе и бросал камни.
Напомним, 15 ноября мигранты перебрались к пограничному переходу в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.
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