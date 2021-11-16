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Укр / Рус

Польскому полицейскому проломили череп в столкновениях на границе с Беларусью

Вторник, 16 ноября 2021, 14:55

В результате нападения мигрантов на границе Польши и Беларуси тяжелое ранение получил польский полицейский.

Об этом сообщает агентство PAP, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, в результате нападения людей, инспирированных белорусской стороной, один из полицейских получил тяжелые ранения, пока ему оказывают помощь, скорая везет полицейского в больницу, вероятно, у него перелом кости черепа после попадания предметом", - говорится в Twitter польской полиции.

Пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка уточнил, что агрессивно настроенные лица на пункте пропуска в Кузнице забросали польских служащих разными предметами, один из которых попал в голову полицейского. В настоящее время он находится в больнице города Сокулце.

По его словам, ситуация на границе успокоилась, мигранты прекратили агрессивное поведение.

Между тем польские пограничники сообщили, что ранения во время столкновений получила и сотрудница Пограничной службы, ей оказывают помощь.

Ранее сообщалось о применении водометов и слезоточивого газа против тех, кто пытался ломать барьер на границе и бросал камни.

Напомним, 15 ноября мигранты перебрались к пограничному переходу в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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