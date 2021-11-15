В Польше показали новые видео с пограничного перехода, где скопилось 3,5 тысячи мигрантов

Полиция Польши сообщила, что белорусы собрали на пограничном переходе в Кузнице около 3,5 тысячи мигрантов.

Об этом рассказал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, большая группа мигрантов на границе с Польшей в понедельник утром вышла к белорусскому пункту пропуска "Брузги", граничащему с польским пунктом пропуска "Кузьница".

"По данным польской полиции, белорусы собрали около 3,5 тысячи мигрантов на закрытом пограничном переходе в Кузьнице", - рассказал он, опубликовав видео с КПП.

КПП.

Według danych @PolskaPolicja na zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy Białorusini zgromadzili ok. 3,5 tysiąca migrantów. https://t.co/iTwbvu7mYO — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

Полиция Подляского воеводства опубликовала кадры из полицейского вертолета, на которых видны единичные палатки и костры, разожженные мигрантами вблизи пограничного перехода, и значительную территорию, на которой разместились люди.

Obecna sytuacja widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/WTrKiOv5S8 — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 15, 2021

"На пограничном переходе в Кузьнице собирается все больше мигрантов", - сообщает в своем Twitter министерство внутренних дел Польши.

🔴 Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica. pic.twitter.com/UMUAyVohDG — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Представитель пограничной службы Польши Анна Михальска подчеркнула, что количество попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу падает, однако тактика мигрантов меняется. В большинстве случаев это попытки больших групп силой проникнуть в Польшу.

Пограничный переход "Брузги-Кузьница" был закрыт с началом миграционного кризиса.

Напомним, Европейский Союз утвердил критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.