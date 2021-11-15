В Польше показали новые видео с пограничного перехода, где скопилось 3,5 тысячи мигрантов
Понедельник, 15 ноября 2021, 16:43
Полиция Польши сообщила, что белорусы собрали на пограничном переходе в Кузнице около 3,5 тысячи мигрантов.
Об этом рассказал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
Как сообщалось, большая группа мигрантов на границе с Польшей в понедельник утром вышла к белорусскому пункту пропуска "Брузги", граничащему с польским пунктом пропуска "Кузьница".
"По данным польской полиции, белорусы собрали около 3,5 тысячи мигрантов на закрытом пограничном переходе в Кузьнице", - рассказал он, опубликовав видео с КПП.
КПП.
Według danych @PolskaPolicja na zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy Białorusini zgromadzili ok. 3,5 tysiąca migrantów. https://t.co/iTwbvu7mYO— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021
Полиция Подляского воеводства опубликовала кадры из полицейского вертолета, на которых видны единичные палатки и костры, разожженные мигрантами вблизи пограничного перехода, и значительную территорию, на которой разместились люди.
Obecna sytuacja widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/WTrKiOv5S8— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 15, 2021
"На пограничном переходе в Кузьнице собирается все больше мигрантов", - сообщает в своем Twitter министерство внутренних дел Польши.
🔴 Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica. pic.twitter.com/UMUAyVohDG— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021
Представитель пограничной службы Польши Анна Михальска подчеркнула, что количество попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу падает, однако тактика мигрантов меняется. В большинстве случаев это попытки больших групп силой проникнуть в Польшу.
Пограничный переход "Брузги-Кузьница" был закрыт с началом миграционного кризиса.
Напомним, Европейский Союз утвердил критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.