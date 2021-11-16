Мигранты пытаются прорваться в Польшу: бросают камни и ломают забор

Министерство обороны Польши сообщило, что мигранты пытаются разрушить забор в районе пограничного перехода "Кузьница".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Кузьница: Мигранты напали на наших солдат и офицеров камнями и пытаются разрушить забор и попасть в Польшу. Наши службы применили слезоточивый газ, чтобы подавить агрессию мигрантов", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Минобороны польши также опубликовало видео, на котором видно, как мигранты с территории Беларуси бросают камни в сторону польских пограничников, а те отвечают слезоточивым газом.

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Напомним, 15 ноября мигранты перебрались в пограничный переход в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

В тот же день министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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