Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Мигранты пытаются прорваться в Польшу: бросают камни и ломают забор

видео
Вторник, 16 ноября 2021, 11:36

Министерство обороны Польши сообщило, что мигранты пытаются разрушить забор в районе пограничного перехода "Кузьница".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Кузьница: Мигранты напали на наших солдат и офицеров камнями и пытаются разрушить забор и попасть в Польшу. Наши службы применили слезоточивый газ, чтобы подавить агрессию мигрантов", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Минобороны польши также опубликовало видео, на котором видно, как мигранты с территории Беларуси бросают камни в сторону польских пограничников, а те отвечают слезоточивым газом.

Напомним, 15 ноября мигранты перебрались в пограничный переход в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

В тот же день министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

Читайте также: Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шантаж мигрантами Польша Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри

Чтобы преодолеть кризис, Польша нарушает права людей. Но в противном случае последствия кризиса могут быть еще масштабнее (укр.)
16 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Отравление прошлым: почему Украина и Польша не могут выйти из исторического конфликта

Общая история остается темой, конфликтной и для Украины, и (особенно) для Польши. Почему время для разрешения этого спора уже упущено? (укр.)
16 ноября 2021 — Наталья Ищенко, журналист, политобозреватель

Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу

Зачем Лукашенко пошел на столь резкое обострение "шантажа мигрантами"? И до какого предела в конфликте с Европой его будет поддерживать Путин?
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда