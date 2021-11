Беларусь: под новые санкции ЕС за миграционный кризис попадут 30-40 человек и организаций - СМИ

Под новые санкции Европейского Союза против белорусского режима в связи с миграционным кризисом на границе попадут от 30 до 40 человек и организаций.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Как известно, главы МИД Евросоюза на встрече в понедельник обсуждают расширение санкций в отношении Минска.

"Дискуссия по Беларуси между министрами иностранных дел Евросоюза завершилась. Есть политическая поддержка нового пакета санкций. Окончательные детали еще предстоит проработать, но ожидается, что под санкциями будут около 30-40 человек и организаций", - рассказал журналист в своем Twitter.

