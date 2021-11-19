Польша сообщила о попытке пересечения границы двумя крупными группами мигрантов

Польские пограничники за сутки зафиксировали 255 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси, в двух случаях это были большие группы мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом пограничная служба заявила 19 ноября.

"Две большие группы попытались осуществить силовое пересечение границы. Одна насчитывала 500, другая – 50 человек. Люди были агрессивны", – сообщили в официальном Twitter.

Wczoraj tj.18.11 granicę 🇵🇱🇧🇾próbowano przekroczyć 255 razy.#FunckjonariuszeSG wydali 45 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.

Dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - jedna liczyła 500 a druga 50 cudzoziemców. Osoby były agresywne.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/k9frcLmyNt — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021

По поводу 45 человек, которые смогли незаконно попасть в Польшу, приняли решение о выдворении.

Полиция пограничного Подляского воеводства сообщает о задержании трех человек, которые помогали мигрантам продолжить путешествие, среди них снова гражданин Украины. Двое других – граждане Германии.

Украинца задержали возле села Боратынец-Ляцкий, примерно в 25 км от границы с Беларусью, сообщает RMF24. Внимание полиции привлек припаркованный автомобиль, в котором кроме водителя на данный момент больше никого не было. Муж признался, что он перевозил четырех нелегальных мигрантов, но они вышли из авто. Украинца задержали.

Один из водителей-немцев перевозил двух граждан Ирака, попытавшись дополнительно замаскировать их в машине, другой – пятерых граждан Сирии.

Wczoraj policjanci zatrzymali 3 osoby, w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Niemiec i obywatel Ukrainy. Podczas kontroli volkswagena w Milejczycach, jedną z przewożonych osób znaleziono w schowku, druga leżała pod ubraniami pic.twitter.com/K7pw75iWud — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 19, 2021

Всего с начала миграционного кризиса полиция поймала уже 283 водителя, которые помогали нелегальным мигрантам с "белорусского маршрута".

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Напомним, в приграничных с Беларусью районах Польши со 2 сентября действует чрезвычайное положение. Находиться там, с некоторыми исключениями, могут только жители этих населенных пунктов, работающие там и представители государственных служб.

Накануне в Польше сообщили о другой попытке пересечения границы большой группой мигрантов, части из них удалось прорваться.

Беларусь 18 ноября заявила, что большинство мигрантов из лагерей на границе с Польшей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

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