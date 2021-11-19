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Польша сообщила о попытке пересечения границы двумя крупными группами мигрантов

Пятница, 19 ноября 2021, 10:18

Польские пограничники за сутки зафиксировали 255 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси, в двух случаях это были большие группы мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом пограничная служба заявила 19 ноября.

"Две большие группы попытались осуществить силовое пересечение границы. Одна насчитывала 500, другая – 50 человек. Люди были агрессивны", – сообщили в официальном Twitter.

По поводу 45 человек, которые смогли незаконно попасть в Польшу, приняли решение о выдворении.

Полиция пограничного Подляского воеводства сообщает о задержании трех человек, которые помогали мигрантам продолжить путешествие, среди них снова гражданин Украины. Двое других – граждане Германии.

Украинца задержали возле села Боратынец-Ляцкий, примерно в 25 км от границы с Беларусью, сообщает RMF24. Внимание полиции привлек припаркованный автомобиль, в котором кроме водителя на данный момент больше никого не было. Муж признался, что он перевозил четырех нелегальных мигрантов, но они вышли из авто. Украинца задержали.

Один из водителей-немцев перевозил двух граждан Ирака, попытавшись дополнительно замаскировать их в машине, другой – пятерых граждан Сирии. 

Всего с начала миграционного кризиса полиция поймала уже 283 водителя, которые помогали нелегальным мигрантам с "белорусского маршрута".

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Напомним, в приграничных с Беларусью районах Польши со 2 сентября действует чрезвычайное положение. Находиться там, с некоторыми исключениями, могут только жители этих населенных пунктов, работающие там и представители государственных служб.

Накануне в Польше сообщили о другой попытке пересечения границы большой группой мигрантов, части из них удалось прорваться.

Беларусь 18 ноября заявила, что большинство мигрантов из лагерей на границе с Польшей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

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Польша шантаж мигрантами
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