В Нидерландах - 130 арестов после третьего вечера коронавирусных протестов

В Нидерландах после третьего подряд вечера протестов против комендантского часа задержали 131 человека, но в целом ситуация была значительно спокойнее, чем в предыдущие дни.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

На этот раз правоохранители эффективнее подготовились к беспорядкам, заранее отправив в опасные районы дополнительные силы и усиленно контактируя с местной общиной. Дополнительную роль сыграло и то, что наиболее активные участники беспорядков были задержаны в предыдущие дни.

Больше всего людей - 81 - задержали во время столкновений между протестующими и полицией в Роттердаме.

Некоторое время ситуация была напряженной в Осдорпе, районе Амстердама. Некоторые из молодых людей, вышедшие на улицы, бросали петарды, но обошлось без насилия – по причине значительного присутствия полиции.

В полиции сообщили, что большинство задержанных как вчера, так и в предыдущие дни - моложе 25 лет, а многим нет и 18-ти.

В полиции предупредили, что ответственность может грозить и за распространение прямого призыва к протестам. В Западном Брабанте семерых молодых людей уже идентифицировали и задержали за подстрекательские посты и комментарии.

Один из них, 18-летний парень, призвал приносить зажигательные снаряды и фейерверки.

В городах Маастрихт, Хертогенбос и Бреда в начале вечера на улицы вышли футбольные фанаты, заявив, что хотят защитить свои города от очередных погромов. С наступлением комендантского часа в 9 вечера они разошлись по домам.

Напомним, в ряде городов Нидерландов днем ​​24 января или вечером, вскоре перед началом комендантского часа, начались протесты против карантинных ограничений, переросших в столкновения с полицией, поджоги авто и погромы магазинов. В тот день задержали более 300 человек.

Беспорядки продолжились и в понедельник, 25 января.