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Укр / Рус

В Роттердаме коронапротесты переросли в стычки, полиция применила оружие

Суббота, 20 ноября 2021, 10:29

В нидерландском городе Роттердам в пятницу вечером произошли насильственные столкновения между полицией и участниками стихийного протеста против новых ограничений в связи с коронавирусом.

Об этом, как сообщает Европейская правда, передает телерадиокомпания NOS.

Незарегистрированная демонстрация против коронавирусных мер и предложенной правительством политики 2G (ковид-сертификат получают только вакцинированные и переболевшие люди) вышла из-под контроля около 20.00.

Демонстранты, скандируя "Свобода!", применили пиротехнику и стали бросать разные предметы в полицейских. Было подожжено несколько полицейских машин.

Полиция издала чрезвычайное распоряжение, закрывая общественный транспорт и предписывая людям возвращаться домой. Были развернуты водометы, и полиция сначала произвела несколько упреждающих выстрелов в воздух, однако это не принесло желаемого эффекта.

 

"В один момент ситуация стала настолько опасной, что офицеры почувствовали, что вынуждены стрелять прицельно", – сообщили в полиции. Обстоятельства и причина выстрелов пока неизвестны, будет проведено расследование.

В общей сложности для разгона демонстрации было мобилизовано до 400 полицейских.

В результате беспорядков по меньшей мере семь человек получили ранения. Есть раненые в результате выстрелов правоохранителей, а также раненые со стороны полиции. Тяжесть травм пока неизвестна. Журналист также получил ранения после нападения со стороны мятежников.

Полиция произвела не менее 20 арестов, ожидается, что будут дополнительные аресты.

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Нидерланды
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