Германия обновила максимум заражений: почти 67 тысяч новых инфекций

По данным авторитетного немецкого Института Роберта Коха, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране снова значительно возросло и составило 66 884.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel Online.

Общенациональный семидневный уровень заболеваемости впервые превысил 400. Как сообщил ранним утром в среду Институт Роберта Коха, сейчас значение составляет 404,5. Этот показатель достигает нового максимума 17-й день подряд.

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В предыдущий день значение составило 399,8, а в среду на прошлой неделе – 319,5.

Кроме того, за 24 часа было зарегистрировано еще 335 смертей в связи с пандемией. В общей сложности количество умерших возросло до 99 768 .

Напомним, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, к марту 2022 года количество умерших от коронавирусной болезни в Европе, вероятно, достигнет 2,2 миллиона.

Также в организации отмечается, что COVID-19 стал главной причиной смерти в регионе.

В ВОЗ отметили, что считают ситуацию "очень серьезной" и прогнозируют высокую или критическую нагрузку на медицинскую систему в 25 из 53 стран, относящихся к европейскому региону, а большая нагрузка на реанимацию грозит почти всем странам.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Германии настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.