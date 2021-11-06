США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ

В последние дни Соединенные Штаты Америки с помощью дипломатических каналов предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Согласно информации издания, США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

В Берлине Вашингтон общается как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками потенциальной "светофорной" коалиции.

Соединенные Штаты заключаются в том, чтобы как рычаг давления на Кремль Германия использовала противоречивый газопровод "Северный поток-2", который пока не получил разрешения на эксплуатацию. Американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.

Напомним, западные СМИ, в частности Politico и The Washington Post обнародовали данные, свидетельствующие о концентрации Россией войск и военной техники на границе с Украиной. Позже эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, концентрация русских войск носит масштабный характер.

При этом украинские власти публично опровергают факт концентрации войск РФ у границ.

В начале недели глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины". По результатам этого визита в Соединенных Штатах надеются лучше понять планы РФ: идет ли речь о подготовке к вторжению, или в РФ просто проводят обучение, пытаясь тем самым запугать Украину.