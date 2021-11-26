В Польше мигранты в центре для иностранцев устроили бунт

Мигранты, размещенные в специальном центре в Любушском воеводстве, на несколько часов устроили бунт и пытались скрыться с территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Центр расположен на полигоне в районе поселка Веджин и находится под охраной. В нем находится 604 человека, все мужчины. Более половины, 358 человек, являются гражданами Ирака.

Несколько человек вышли из помещений, некоторые опрокидывали мебель и разбили окна, на площадь перед зданием вынесли мусорные баки и тумбочки. Мигранты выкрикивали лозунги о свободе и потребовали отпустить их в Германию.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Анны Михальской, мигранты также пытались прорваться через забор с территории центра, но поскольку там двойная, а местами тройная изгородь, им это не удалось, и через несколько часов ситуацию взяли под контроль.

Po próbie sforsowania ogrodzenia strzeżonego ośrodka w Wędrzynie, w którym znajduje się ponad 600 imigrantów, sytuacja została ustabilizowana. Nikomu z tych osób nie udało się oddalić. W działaniach wspomagających @Straz_Graniczna bierze udział już ponad 500 policjantów. pic.twitter.com/zk1g7VSdOl — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 25, 2021

На помощь стандартной охране центра прибыло подкрепление от пограничной службы и пожарных. После переговоров людей удалось успокоить.

Choć sytuacja opanowana dzięki koncentracji dużych sił policyjnych,to wciąż wspólnie ze @Straz_Graniczna i innymi służbami pozostajemy na posterunku. Śpijcie spokojnie! pic.twitter.com/HyKjT8FAGd — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 25, 2021

Представитель полиции Любушского воеводства Марчин Малуды рассказал, что в дальнейшем центр будет под круглосуточной усиленной охраной, чтобы предотвратить новые бунты и попытки побега.

Местные СМИ неофициально получили информацию, что бунт, вероятно, спровоцировали известия об ожидаемом выдворении обратно в Ирак нескольких десятков граждан этой страны, которые не отвечали критериям для получения права на жительство.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила втрое увеличить материальную помощь Литве, Латвии и Польше из-за продолжающегося искусственного миграционного кризиса, спровоцированного Александром Лукашенко, и выразила готовность выделить средства на добровольное возвращение домой мигрантов, находящихся в Беларуси.