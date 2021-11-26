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У Польщі мігранти в центрі для іноземців влаштували бунт

П'ятниця, 26 листопада 2021, 10:57

Мігранти, яких розмістили у спеціальному центрі у Любуському воєводстві, на кілька годин влаштували бунт і намагалися втекти з території.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Центр розташований на полігоні в районі селища Веджин і знаходиться під охороною. У ньому перебуває 604 людини, всі чоловіки. Більше половини, 358 осіб, є громадянами Іраку.

Кількасот людей повиходили з приміщень, дехто перекидав меблі і розбив вікна, на площу перед будівлею повиносили сміттєві баки і тумбочки. Мігранти вигукували гасла про свободу і вимагали відпустити їх до Німеччини. 

За словами речниці прикордонників Анни Міхальської, мігранти також намагалися прорватись через паркан з території центру, але оскільки там подвійна, а місцями потрійна загорожа, їм це не вдалось і за кілька годин ситуацію взяли під контроль.

На підмогу стандартній охороні центру прибуло підкріплення з прикордонної служби та від пожежників. Після переговорів людей вдалося заспокоїти. 

Речник поліції Любуського воєводства Марчин Малуди розповів, що надалі центр буде під цілодобовою посиленою охороною, щоб попередити нові бунти і спроби втечі.

Місцеві ЗМІ неофіційно отримали інформацію, що бунт ймовірно спровокували звістки про очікуване видворення назад до Іраку кількох десятків громадян цієї країни, які не відповідали критеріям для отримання права на проживання.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала втричі збільшити матеріальну допомогу Литві, Латвії і Польщі через триваючу штучну міграційну кризу, спровоковану Александром Лукашенком, та висловила готовність виділити кошти на добровільне повернення додому мігрантів, які перебувають у Білорусі.

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