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Больше стран Европы зафиксировали новый штамм "Омикрон"

Воскресенье, 28 ноября 2021, 10:17

Новый потенциально более заразный вариант коронавируса "Омикрон" выявляют все больше европейских стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Великобритания, подтвердившая первые два случая, в субботу ужесточила свои правила по ношению масок и тестированию прибывших из-за границы.

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Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.

Министерство здравоохранения немецкой земли Бавария объявило о двух подтвержденных случаях у людей, прибывших в аэропорт Мюнхена 24 ноября. Эти люди сейчас находятся в изоляции.

В Италии Национальный институт здравоохранения сообщил, что случай нового варианта был обнаружен в Милане у человека, приехавшего из Мозамбика.

Чешские органы здравоохранения также заявили, что изучают подозреваемый случай этого варианта у находившегося в Намибии человека.

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Из-за опасений, что новый вариант может быть более устойчивым к защите вакцин, во всем мире растет обеспокоенность тем, что пандемия и связанные с ней ограничения будут действовать гораздо дольше, чем ожидалось.

Многие страны ввели ограничения на авиарейсы из ЮАР, где обнаружили новый штамм.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

Несколько фармацевтических фирм, включая AstraZeneca, Moderna, Novavax и Pfizer заявили, что они планируют адаптировать свои вакцины на фоне появления "Омикрона". Pfizer и его партнер BioNTech ожидают, что смогут изменить свою вакцину примерно через 100 дней.

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