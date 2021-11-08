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Польша обвинила Беларусь в подготовке наибольшего штурма границы нелегалами

Понедельник, 8 ноября 2021, 11:24

В Польше заявили, что белорусская сторона подготовила самый большой на сегодняшний день штурм границы с помощью нелегальных мигрантов.

Об этом заявил в понедельник спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает "Европейская правда".

"Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они будут пытаться массово попасть в Польшу", - написал Жарин в Twitter.

По его словам, в группе, сформированной белорусами, преобладают молодые люди. Жарин назвал это "величайшей попыткой силового вторжения в Польшу", которую координирует белорусская сторона.

"Дополнительная информация свидетельствует, что группа находится под строгим контролем вооруженных белорусов. Они решают, по какому пути пойдет группа. Это очередная враждебная белорусская акция, направленная против Польши", - отметил он.

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Ранее в понедельник в интернете начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. Издание Хартия97 сообщило, что видео было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик заявил, что польские службы готовы к любым обстоятельствам. "Не пройдут", – написал он в Twitter.

Представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что в связи с событиями на польско-белорусской границе в 13:00 состоится заседание группы по кризисному управлению с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, вице-премьера Ярослава Качинского, руководителей Министерства внутренних дел, Министерства обороны и соответствующих служб.

Напомним, в воскресенье Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью, на котором видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать пограничников.

Со 2 сентября в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах ввели чрезвычайное положение.

На границе начнут строительство постоянного ограждения высотой более 5 метров и протяженностью 180 км.

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Польша Беларусь шантаж мигрантами
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