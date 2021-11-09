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Президент Литвы призвал Сейм поддержать чрезвычайное положение из-за мигрантов на границе

Вторник, 9 ноября 2021, 15:41

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал депутатов Сейма поддержать введение чрезвычайного положения в приграничных районах из-за обострения ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, что может повториться и с Литвой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

После предложения правительства по введению чрезвычайного положения, Науседа обсудил ситуацию с премьером и руководителями соответствующих ведомств.

Он отметил, что считает такой шаг, ограниченный территориально и во времени, пропорциональной мерой, что минимально повлияет на права и свободы литовцев, проживающих на этих территориях.

"Мы видим, что сейчас происходит в Польше и видим, что ситуация на границе с Беларусью становится все серьезнее. Режим продолжает гибридную атаку на Евросоюз", - отметил Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, что чрезвычайная ситуация с миграционным потоком через Беларусь должна быть проблемой не только Литвы и Польши, но и всего ЕС, и отметил, что в Евросоюзе начинает становиться больше сторонников изменений в миграционное законодательство и финансирование барьера на границе.

Президент также сказал, что пока не видит причин задействовать ст. 4 Североатлантического договора, предусматривающего консультации в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

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