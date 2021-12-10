Байден обсудил шантаж Путина с девятью союзниками восточного фланга НАТО

Президент США Джо Байден провел разговор с так называемой "Бухарестской девяткой" – странами восточного фланга НАТО, в продолжении диалога по поводу последних действий России и его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают в коммюнике Белого дома.

В разговоре приняли участие президенты Латвии, Литвы и Эстонии, Польши и Венгрии, Румынии и Болгарии, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Словакии Эдуард Гегер.

Отмечается, что Байден подчеркнул приверженность США трансатлантической безопасности и статьи 5 НАТО о том, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса в Европе или в Северной Америке будет считаться нападением на них всех.

"Лидеры обсудили дестабилизирующие действия России вдоль границы Украины и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников. Президент Байден подчеркнул обязательство США продолжать тесные консультации и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в усилиях для сдерживания, защиты и диалога", - отмечает Белый дом.

Вечером 9 декабря состоялся разговор Байдена также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, советник Байдена по национальной безопасности ранее заверил, что Байден в разговоре с президентом России не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы. В то же время, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Впоследствии Джо Байден и Владимир Путин каждый отдельно намекнули, как будет выглядеть продолжение этих переговоров.

Переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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