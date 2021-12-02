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Укр / Рус

Глава УГКЦ сообщил о намерении Папы Римского посетить Украину

Четверг, 2 декабря 2021, 10:34

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук сообщил, что в Украине ожидают визита Папы Римского Франциска.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал во время Киевского форума по безопасности, сообщила пресс-служба мероприятия.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его (Папы Франциска. - Ред.) визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", - сказал глава УГКЦ.

"Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - подчеркнул он.

Шевчук сказал, что несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине, и что глава Ватикана очень обеспокоен судьбой простых людей.

"Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается", - добавил глава УГКЦ.

Он также отметил, что рассказал Папе о совместных ощущениях среди представителей разных украинских церквей и религий о том, что война закончит после того, как Папа посетит Украину, отметила пресс-служба форума.

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Ватикан
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