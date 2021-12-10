Финляндия купит у США 64 истребителя F-35 на сумму 10 млрд евро
Финляндия купит 64 многофункциональных истребителя F-35 американской корпорации Lockheed Martin – это крупнейшее в истории Финляндии соглашение о закупке оружия.
Как пишет "Европейская правда", об этом пишет Yle.
По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия закупит 64 многофункциональных истребителя F-35 американской корпорации Lockheed Martin – стоимость сделки составит около 10 миллиардов евро.
"Если сравнивать военные характеристики, F-35 лучше всего отвечал нашим потребностям", – сказал Кайкконен.
Первые самолеты F-35 поступят на вооружение ВВС Финляндии в 2025 году в рамках программы по подготовке и обучению персонала.
Незаметные функциональные истребители F-35 заменят старые истребители Hornet. Это произойдет в 2028-2030 годах.
Военные производители самолетов соревновались за соглашение с конца 2015 года, когда министерство обороны Финляндии приступило к поиску замены для купленных в 1992 году истребителей Hornet.
Окончательное решение по соглашению примет правительство, которое проинформирует об этом парламент.
Финляндия не является членом НАТО, но в последние годы она наладила более крепкие связи с организацией и выбирала военное оборудование, совместимое с членами НАТО.
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