Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сербия покупает у России новые комплексы противовоздушной обороны "Панцирь С"

Четверг, 2 декабря 2021, 18:01

Сербия договорилась с Россией о покупке новых комплексов противовоздушной обороны "Панцирь С".

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал РТС.

Вулин также заявил, что Сербия получит российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет".

"У нас есть Корнеты". Мы получили танки, бронетранспортеры, мы покупаем новые танки. Все, о чем мы с вами договорились, выполняется", - сказал Вулин во время переговоров с Шойгу.

Вулин добавил, что в ближайшее время в Белграде откроется представительство Министерства обороны России. "Мы только ждем открытия. Это уже технические вопросы", – сказал министр внутренних дел Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пусковые установки и бронебойные ракеты комплексов "Корнет" будут поставлены в Сербию до конца 2021 года.

Сербия в сентябре прекратила военные учения со всеми иностранными войсками на шесть месяцев, заявив о давлении со стороны ЕС с целью отказа от совместных учений с Россией и Беларусью.

Сербия в последние годы закупила у России истребители МиГ-29, а также вертолеты, танки и бронетранспортеры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Россия
powered by lun.ua

Статьи

Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Главной темой переговоров министров был вопрос сдерживания России. Причем в Альянсе согласовали путь, чтобы для санкций против РФ не требовалось единогласие (укр.)
2 декабря 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда

Война за санкции: как вопрос "Северного потока-2" расколол Конгресс США

Республиканцы блокируют принятие оборонного бюджета США, требуя включить в него новые санкции против "Северного потока-2" (укр.)
2 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Лукашенко: как Украина будет реагировать на "крымские" угрозы диктатора

Лукашенко знает: даже если он выполнит не все обещанное, предавать его лично Путин не будет. В конце концов, места в России много, и не только в Ростове.
2 декабря 2021 — Богдан Яременко, народный депутат, "Слуга народа"