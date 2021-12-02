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Сербія купує у Росії нові комплекси протиповітряної оборони "Панцир С"

Четвер, 2 грудня 2021, 18:01

Сербія домовилася із Росією про купівлю нових комплексів протиповітряної оборони "Панцир С".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Сербії Александр Вулін у ході переговорів із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу в Москві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський телеканал РТС.

Вулін також заявив, що  Сербія отримає російські протитанкові ракетні комплекси "Корнет".

"У нас є "Корнети". Ми отримали танки, бронетранспортери, ми купуємо нові танки. Все, про що ми з вами домовилися, виконується", - сказав Вулін під час переговорів з Шойгу.

Вулін додав, що незабаром у Белграді відкриється представництво Міністерства оборони Росії. "Ми лише чекаємо відкриття. Це вже технічні питання", - сказав міністр внутрішніх справ Сербії.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що пускові установки та бронебійні ракети комплексів "Корнет" будуть поставлені до Сербії до кінця 2021 року.

Сербія у вересні припинила військові навчання з усіма іноземними військами на шість місяців, заявивши про тиск з боку ЄС з метою відмови від спільних навчань з Росією і Білоруссю.

Сербія в останні роки закупила у Росії винищувачі МіГ-29, а також вертольоти, танки і бронетранспортери.

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Сербія Росія
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