Президенты Польши и Литвы: Россия уже может делать с Беларусью все, что захочет

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что Александр Лукашенко вряд ли сможет возразить президенту РФ Владимиру Путину в его пожеланиях по военной интеграции Беларуси, в частности, размещению ядерного оружия на его территории, если он того захочет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они сказали на совместном брифинге президентов Украины, Польши и Литвы в ответ на вопросы СМИ о рисках потенциального размещения ядерного оружия РФ на территории Беларуси.

Анджей Дуда сказал, что если это произойдет, это будет еще одной явной демонстрацией агрессии со стороны РФ.

"Лукашенко особенно ничего не скажет, потому что если Россия захочет переместить свои ракеты с боеголовками на территорию Беларуси, они спокойно это сделают. Единственное, что может это остановить – это решительная позиция НАТО и США, а не Лукашенко", – отметил Анджей Дуда.

Гитанас Науседа отметил, что, по его мнению, Россия фактически уже поглотила Беларусь, и НАТО важно своевременно отреагировать на риски, связанные с этим.

"Самое страшное – это близость Беларуси и России в военном плане. Президент Польши очень правильно сказал – сегодня Россия может делать все, что она захочет. Если до августовских выборов 2020 года в Беларуси еще возможно было говорить о каких-то остатках независимости, сегодня о ней можно забыть "Близость с Россией становится очень важным фактором, и это вызов для НАТО", - подчеркнул президент Литвы.

Анджей Дуда также подчеркнул, что именно Россия должна сделать шаг назад в сложившейся ситуации с наращиванием войск у границы Украины.

Гитанас Науседа заявил, что его страна готова содействовать вхождению Украины в НАТО и не принимает давления России в этом вопросе.

Напомним, президенты прибыли в Украину на саммит "Люблинского треугольника", который проходит в президентской резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

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