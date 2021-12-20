Науседа: Литва готова помочь Украине со вступлением в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова содействовать вступлению Украины в НАТО и не принимает давления России в этом вопросе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа сказал после саммита лидеров Украины, Польши и Литвы в Гуте в понедельник.

"Литва последовательно поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы готовы вместе работать в борьбе с последствиями агрессии против Украины и помощи Украины со вступлением в НАТО", - сказал литовский президент.

Он отметил, что в совместном заявлении президенты еще раз выразили поддержку Украины, ее членства в ЕС и НАТО.

"Мы видим, что своими действиями Россия пытается давить на Украину и создает угрозу между тесными связями Украины с ЕС и НАТО. Никто не имеет права налагать вето и влиять на решения и выбор независимых государств. У нас очень простой сигнал: последствия будут очень трудны для России, все попытки нарисовать новую красную линию неприемлемы в XXI веке в Европе", - добавил он.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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