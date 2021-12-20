Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Науседа: Литва готова помочь Украине со вступлением в НАТО

Понедельник, 20 декабря 2021, 14:19

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова содействовать вступлению Украины в НАТО и не принимает давления России в этом вопросе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа сказал после саммита лидеров Украины, Польши и Литвы в Гуте в понедельник.

"Литва последовательно поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы готовы вместе работать в борьбе с последствиями агрессии против Украины и помощи Украины со вступлением в НАТО", - сказал литовский президент.

Читайте также
Минобороны Британии: пока Украина не в НАТО, военных Альянса туда не будут отправлять

Он отметил, что в совместном заявлении президенты еще раз выразили поддержку Украины, ее членства в ЕС и НАТО.

"Мы видим, что своими действиями Россия пытается давить на Украину и создает угрозу между тесными связями Украины с ЕС и НАТО. Никто не имеет права налагать вето и влиять на решения и выбор независимых государств. У нас очень простой сигнал: последствия будут очень трудны для России, все попытки нарисовать новую красную линию неприемлемы в XXI веке в Европе", - добавил он.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Читайте также
Российский ультиматум НАТО: почему Кремль делает компромисс невозможным

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Читайте также: Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Украина-НАТО
powered by lun.ua

Статьи

Прочь от Меркель: как изменит партию экс-канцлера ее главный критик

Как изменится главная оппозиционная партия Германии после победы Фридриха Мерца – многолетнего критика курса Ангелы Меркель? (укр.)
20 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США

Польский Сейм в настоящем турборежиме принял скандальный закон о СМИ, следствием которого станет конфликт с США (укр.)
20 декабря 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО - хорошая новость для Украины

Гибридная (энергетическая, транзитная и т.п.) агрессия против Украины и ЕС вполне реальна. Включая новую газовую войну.
17 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда