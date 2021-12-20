Президенти Польщі й Литви: Росія вже може робити з Білоруссю все, що захоче

Президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що Александр Лукашенко навряд чи зможе заперечити президенту РФ Владіміру Путіну у його побажаннях щодо військової інтеграції Білорусі, зокрема розміщенні ядерної зброї на її території, якщо він того захоче.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони сказали на спільному брифінгу президентів України, Польщі й Литви у відповідь на запитання ЗМІ про ризики потенційного розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі.

Анджей Дуда сказав, що якщо так станеться, це буде ще однією явною демонстрацією агресії з боку РФ.

"Лукашенко особливо нічого не скаже, тому що якщо Росія захоче перемістити свої ракети з боєголовками на територію Білорусі, вони спокійно це зроблять. Єдине, що може це зупинити - це рішуча позиція НАТО і США, а не Лукашенко", - зазначив Анджей Дуда.

Гітанас Науседа зауважив, що, на його думку, Росія фактично вже поглинула Білорусь, і НАТО важливо вчасно відреагувати на пов’язані з цим ризики.

"Найстрашніше - це близькість Білорусі і Росії у військовому плані. Президент Польщі дуже правильно сказав - сьогодні Росія може робити все, що вона захоче. Якщо до серпневих виборів 2020 року у Білорусі ще можливо було говорити про якісь залишки незалежності, сьогодні про неї можна забути. Близькість з Росією стає дуже важливим чинником, і це виклик для НАТО", - наголосив президент Литви.

Анджей Дуда також наголосив, що саме Росія має зробити крок назад у нинішній ситуації з нарощуванням військ біля кордону України.

Гітанас Науседа заявив, що його країна готова сприяти вступу України до НАТО та не приймає тиску Росії у цьому питанні.

Нагадаємо, президенти прибули в Україну на саміт "Люблінського трикутника", що проходить в президентській резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди