Вплоть до SWIFT: у Байдена готовы к жестким санкциям в случае нападения Путина на Украину - СМИ

В США рассматривают широкий набор санкций против России, вплоть до отключения от системы SWIFT, если президент РФ Владимир Путин решится на масштабное вторжение в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, знакомые с деталями обсуждения.

"Мы подготовили очень агрессивный пакет санкций", – сообщил собеседник СМИ на условиях анонимности. По его словам, Кремль предупредили, что за вторжение в Украину США и Европа "наложат самые жесткие экономические санкции из тех, что когда-либо налагались на какую-либо страну, кроме Ирана и Северной Кореи".

Среди таких мер – санкции против ближайшего окружения Путина, российских энергетических компаний, банков, российского суверенного долга и потенциальное отключение России от международной платежной системы SWIFT, которую используют банки во всем мире. Последнее рассматривают как крайнюю меру.

По словам источников, решение о том, какие из этих мер и на каком этапе будут применяться, пока не принято, и Белый дом продолжает диалог с европейскими партнерами, среди которых многие имеют тесные экономические связи с Россией, чтобы потенциальное применение санкций было скоординированным.

При этом в администрации опасаются, каким может быть потенциальный ответ России, которая в том числе может использовать как инструмент давления свои энергоресурсы.

Напомним, 7 декабря должна состояться видеовстреча Джо Байдена и Владимира Путина.

Прошедшая неделя отметилась серией заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинений в том, что это Альянс спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ . Со своей стороны западные союзники выразили мощную поддержку Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины

О том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину, смотрите в новом видео от "ЕвроПравды".

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