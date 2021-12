В Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Путиным

В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты и союзники отреагируют мощными "экономическими и другими мерами", если Путин решится на военную эскалацию.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном Белым домом по итогам видеовстречи лидеров, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и союзники отреагируют мощными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден повторно выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", - рассказали в Белом доме.

