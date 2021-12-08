К Джонсону возникли вопросы из-за шуток его команды о корпоративе в разгар локдауна

В Британии усилились вопросы к Борису Джонсону после утечки в СМИ прошлогоднего видео, на котором сотрудники его офиса, в разгар локдауна в декабре 2020 года, в шутку придумывают оправдания о своем рождественском корпоративе. Впрочем, была ли такая вечеринка или шутки касаются вымышленного события - точно неизвестно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

По информации ряда британских СМИ, рождественский корпоратив прошел 18 декабря. Тогда были запрещены почти все собрания в помещениях, и строгие коронавирусные правила фактически запрещали празднование Рождества в широком семейном кругу, тысячи людей получили штрафы за нарушения.

В медиа попало видео, снятое 22 декабря 2020 года - с шутками сотрудников офиса, которые в рамках репетиции перед ежедневным брифингом разыгрывают пресс-конференцию с оправданиями по поводу корпоратива, представив ситуацию, что о такой вечеринке узнали. "Оправдывается" за микрофоном тогдашняя пресс-секретарь Аллегра Страттон, а коллеги притворяются журналистами, которые задают вопрос о корпоративе.

Спикер отвечает, что "ушла домой", далее коллеги, смеясь, предлагают версию, что это была "деловая встреча" с сырами и вином.

В офисе Джонсона после распространения видео заявили, что рождественского корпоратива не было и сотрудники "всегда соблюдали правила в связи с эпидемией коронавируса".

В оппозиционной Лейбористской партии заявили, что премьер должен прояснить ситуацию и извиниться, и даже шутки о таком уже являются недостойным поведением.

Борис Джонсон, давая объяснения в стенах парламента, заявил, что понимает и разделяет возмущение шутками и что его также разозлило видео, сообщает BBC. "Я искренне извиняюсь за оскорбление, которое это нанесло всей стране", - сказал премьер.

Джонсон сказал, что его много раз уверяли, что никакого рождественского корпоратива не проводили и правила не нарушали. Он заявил, что попросил секретаря выяснить факты, и если сотрудники действительно нарушили правила, участников подпольной вечеринки ждет дисциплинарное наказание.

Слухи о якобы корпоративе персонала офиса Джонсона добавились к серии обвинений в том, что представители правительства игнорируют собственные правила, тогда как многие люди из-за коронавирусных ограничений не имели возможности даже посетить тяжелобольных родных в больницах.

В прошлом году в скандал попал топ-помощник Джонсона Доминик Каммингс, который, имея симптомы коронавирусной болезни, по семейным обстоятельствам совершил поездку через всю страну, что в то время было нарушением. Каммингсу пришлось уйти с поста.

В июне министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку пришлось подать в отставку из-за нарушения правил дистанции, потому что он за пределами частного жилья обнял и поцеловал помощницу, которая в то же время является его девушкой.

Сейчас в Британии снова поднялась дискуссия о возвращении некоторых коронавирусных ограничений, чтобы замедлить распространение штамма "Омикрон".