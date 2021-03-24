Новые правила безвиза: как украинцев будут пускать в ЕС с 2022 года

Правила пересечения границы Евросоюза для "безвизовых" украинцев скоро изменятся - но они не будут слишком сложными

Европейский Союз сделал шаг к внедрению новых правил безвиза. В конце прошлой недели институты ЕС достигли согласия о том, как будет работать новая система и как она будет получать информацию из ключевых баз данных. Впереди – непродолжительный период документального оформления, формальное одобрение решения, и уже с начала 2022 года новая система должна заработать на практике.

Поэтому после восстановления полноценного действия безвизового режима – а оно вскоре действительно восстановится – надо быть готовым к изменению его правил.

Эти нововведения не являются неожиданными. "Европейская правда" и ранее рассказывала о том, что ЕС готовит запуск так называемой системы авторизации поездок – ETIAS, которая обяжет украинцев, посещающих ЕС (и не только государства Шенгена!), раз в три года регистрироваться в спецсистеме и в большинстве случаев – платить сбор за это.

"Европейская правда" объясняет, как будет работать новая система, что изменится в правилах безвиза и как можно сэкономить на оплате. Для тех, кто предпочитает видео – об этом в нашем видеоблоге.

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Как это будет работать?

Начнем с практической информации.

После того, как новая система заработает и приобретет статус обязательной (о том, когда это произойдет – далее в тексте), турист из Украины, который едет в ЕС, будет обязан раз в три года проходить онлайн-авторизацию – условно говоря, подтверждать свое право на пользование безвизом.

Это будет происходить онлайн, без необходимости обращаться в консульство, визовый центр или к любому другому посреднику. Достаточно заполнить анкету на специально созданном сайте, который вскоре откроется (Еврокомиссия зарезервировала для него адрес http://etias.eu/, но он еще может измениться). Интересно, что ЕС официально позволяет получать авторизацию от чужого имени – например, дети могут помогать пожилым родителям, или же работодатель может позаботиться о сотрудниках, которых отправляет в командировку.

Чтобы заполнить ETIAS-анкету, приготовьте свой заграничный паспорт (потому что из него надо будет выписать информацию), держите под рукой платежную карточку, с которой надо будет заплатить сумму в эквиваленте 7 евро, а также рассчитывайте потратить около 20 минут – так в Еврокомиссии оценивают расходы времени на заполнение анкеты.

В реальности же в большинстве случаев понадобится гораздо меньше времени, а прогнозные 20 минут, скорее всего, включают время на оплату и возможную задержку для тех, кто не очень быстро заполняет текстовые формы.

К слову, платить за разрешение на въезд в ЕС придется не всем и не сразу.

Подробнее об этом и о возможности избежать оплаты – далее в статье.

А для начала разберемся с тем, что же за информацию надо будет предоставлять новой европейской системе. Итак, в анкете ETIAS путешественникам нужно будет указать:

- все имеющиеся имена и фамилии (включая прежнюю фамилию, если она менялась)

- наличие других гражданств

- номер паспорта

- дату и место рождения

- пол

- имена родителей

- адрес, e-mail и телефон

- данные об образовании и работе

- ожидаемую страну первого въезда

- перенесенные опасные болезни по списку

- были ли судимости за определенные преступления (умышленное причинение вреда здоровью, имуществу другого человека, наркоторговля, терроризм и т.д.), и если да – то в какой стране

- были ли поездки в страны, где идет война, и если да, то какими были их причины

- были ли за последние 10 лет депортации из ЕС или стран с безвизовым въездом в ЕС.

Разве это не то же самое, что подаваться на визу?

Нет, совсем не то же самое.

Пусть вас не пугает такой большой список вопросов, приведенный выше. Есть два ключевых различия, которые делают процесс несравненно проще и быстрее визовой заявки.

Но чтобы обосновать это – сначала очень кратко поясним, что означает и для чего создана новая система авторизации.

Ее название ETIAS расшифровывается как European Travel Information and Authorisation System, на русский это можно примерно перевести как Европейская система авторизации путешествий и информации о них. Но вопреки своему названию (которое на самом деле было подобрано для благозвучия англоязычной аббревиатуры), ETIAS не содержит информации о поездках путешествующих и не авторизует каждую конкретную поездку.

Цель этой системы – проводить автоматическую проверку того, нет ли документа человека, который путешествует по безвизовому режиму, в базах данных Интерпола, Европола, в списках разыскиваемых лиц или тех, кому запрещен или ограничен въезд в ЕС, и не относится ли человек к специфическим группам риска. Похожую на это процедуру (но несколько менее системную) сейчас проводят европейские пограничники в окошках, сканируя ваш паспорт при пересечении границы.

В абзаце выше слово "автоматическую" не зря выделено жирным. Речь идет действительно о "машинной" проверке, а не о субъективном решении консула, как это было в прошлом, с визами.

И это – одно из двух ключевых различий.

Решение об авторизации будет практически мгновенным.

Практически во всех случаях ответ-разрешение на въезд (или отказ для тех, кто был, например, депортирован и имеет запрет въезда) придет на электронную почту спустя пару минут.

Евросоюз, впрочем, прогнозирует, что для единиц процентов может потребоваться более детальный запрос в национальные базы данных (например, если автоматика показала сомнение в корректности информации), но речь идет опять же о задержке в минутах. Только 1-2% заявок, как ожидается, могут быть переданы для детального изучения в страны-члены, со стороны которых "загорелся красный свет". И даже в таких случаях ЕС законодательно установил себе максимум в 96 часов на решение (в реальности же, как ожидается, речь идет об ответе за считанные часы).

И только в редких, абсолютно исключительных случаях (например, если есть информация о пребывании человека в террористически опасных зонах, а он эту информацию скрыл) система может попросить заявителя предоставить дополнительные документы.

Но практически все заявители из Украины получат ответ за считанные минуты. А это значит, что даже в случае, если вы забыли авторизоваться, то сможете сделать это со смартфона в аэропорту, перед регистрацией на рейс, и у вас есть все основания успеть, ведь распечатывать ничего не нужно. Главное – что ваши данные будут в электронной системе.

Согласитесь, на "поход за визой" в консульство это совсем не похоже.

Но главное отличие от визы – в другом.

Какие документы нужно подавать на ETIAS?

А теперь – безусловно хорошая новость: забудьте о справках! Любых! В отличие от визовой системы, для авторизации они не требуются.

В том и смысл системы ETIAS, что она не проверяет ваши объяснения, справки и т.п., а только автоматически сверяет предоставленные вами данные с теми, что уже есть в базах ЕС и стран-членов. Поэтому вопрос о месте работы не должен вас пугать. Не нужно ни справки о зарплате, ни любой другой. Не нужно даже вписывать название работодателя.

Достаточно лишь выбрать тип профессии из перечня, который будет предоставлен в онлайн-анкете. То же самое с образованием: речь идет лишь о выборе между вариантами "базовое", "среднее", "высшее" или "отсутствует". И эти данные действительно нужны ЕС не для решения о вашей авторизации, а для того, чтобы собирать статистику и лучше понимать "социальный портрет" желающих приехать в Евросоюз.

Впрочем, есть смысл заполнять данные правдиво – потому что если вы "по приколу" отметите в анкете, что работаете, скажем, агрономом, а потом будете ехать в командировку в Германию как инженер-системотехник – то у немецкого пограничника, который будет видеть вашу анкету, могут возникнуть вопросы.

То же самое – с другими вопросами. Почти все они (кроме, конечно же, введения паспортных данных и специфических полей с объяснениями для тех, кто ездил, скажем, в Ирак или Афганистан) будут предусматривать только выбор из нескольких вариантов ответа. Это ускоряет и упрощает заполнение ETIAS-анкеты.

Вы можете спросить: зачем вообще ЕС вводить эту систему?

Ответ прост.

Путешественники, которые ездят по безвизу, приезжают или прилетают на границу ЕС без тех проверок, которые являются обязательными для получателей визы. Поэтому иногда на границе выясняется, что человек недавно был депортирован из Евросоюза, получил новый паспорт и решил испытать судьбу снова. Или же есть те иностранцы – например, из стран Африки и Ближнего Востока, – кому въезд в ЕС закрыт по подозрению в терроризме. Или те, кто избегает уплаты штрафов в одном из государств Евросоюза.

"Разворот" таких путешественников уже на границе обременителен для ЕС. А новая система должна существенно уменьшить количество отказов во въезде по этим причинам.

Надо отметить: ETIAS вводится не "против украинцев". Механизм будет действовать для граждан всех государств, имеющих право безвизового въезда в ЕС – скажем, для американцев, канадцев, японцев и т.д. Точно такие же системы уже несколько лет действуют в США и Канаде в отношении граждан ЕС, имеющих право безвизового въезда в эти государства. И их опыт доказывает, что "заменителем визы" авторизация не становится.

Когда это заработает и как сэкономить

"Европейская правда" неоднократно писала, что сейчас Шенген остается закрытым, но сами государства ЕС активно давят на Брюссель, требуя, чтобы границы открылись (подробно об этом – в статье "Греция открывается для туристов: что это значит для путешествий из Украины"). И поэтому есть основания рассчитывать, что уже в этом году начнется по крайней мере частичное открытие Шенгена для иностранцев.

А если вакцинация, которая активно идет в ЕС, действительно позволит уменьшить там заболеваемость, то в следующем году будет дальнейшее "возвращение к нормальности".

Так что новое регулирование безвиза не останется голой теорией. Оно действительно повлияет на правила поездок в ЕС.

И здесь снова хорошая новость. Изменение правил не будет "шоковой терапией", когда все меняется в один день.

ЕС предусмотрел целый ряд переходных периодов, чтобы к авторизации все привыкли.

Скорее всего, система ETIAS технически заработает в 2022 году (дата официально еще не определена: не исключено, что это будет 1 января). Но сначала регистрация в ней будет добровольной. То есть европейские пограничники в это время не будут требовать от путешествующих иметь подтверждение в базе ETIAS, но могут рассказывать о ней и рекомендовать пройти такую ​​регистрацию на следующее путешествие.

Этот переходный период продлится минимум полгода и может быть продлен максимум два раза.

Затем начнется второй переходный период, когда регистрация в ETIAS становится обязанностью, а не правом – но тех, кто добрался до границы впервые за время работы новой системы, пограничники будут обязаны пропустить, предупредив, впрочем, что в следующий раз допуска уже не будет. Этот, второй переходный период продлится от 0,5 до 1,5 года. Но в это время советуем уже не испытывать судьбу и регистрироваться. Потому что если вы планируете лететь в ЕС самолетом, вам без ETIAS могут отказать в посадке – и придется срочно регистрироваться в аэропорту.

Еще одна деталь.

Новая система будет действовать для путешествий не только в Шенгенскую зону, но и в государства ЕС, которые не входят в нее и все равно имеют безвизовый режим для украинцев – это Хорватия, Кипр, Болгария и Румыния.

И, наконец, о цене.

Регистрация в ETIAS платная, но ее не назовешь обременительной, ее стоимость – 7 евро на три года (или до завершения действия паспорта). То есть меньше 80 гривен в год. Это точно не станет серьезной суммой для тех, кто путешествует в ЕС.

Но даже эту сумму будут платить не все те, кто ездит за границу с украинским паспортом.

Во-первых, авторизация вообще не нужна, если у вас в паспорте есть виза и вы путешествуете по ней. Например, если вы едете работать, получив национальную рабочую визу, или учиться по студенческой визе. Также не нужны дополнительные разрешения тем, кто уже имеет вид на жительство или иной подобный статус в ЕС. Идея в том, что ETIAS создан для тех, кто вообще не проходил никакой проверки в Евросоюзе, а выдача любой визы или вида на жительство является такой проверкой.

Еще одно исключение – владельцы украинских дипломатических или служебных паспортов, с точки зрения ЕС, гарантированно являются безопасными путешественниками, но это – очень узкая группа

Во-вторых, авторизация бесплатна для тех, кто старше 70 лет или моложе 18 лет. Они обязательно должны заполнять анкету до пересечения границы так же, как и другие путешественники, но не будут платить за нее.

И отсюда – небольшой лайфхак для подростков и их родителей.

Правило о бесплатной авторизации действует не по дате поездки, а по дате заполнения анкеты. Поэтому советуем незадолго до 18-летия вашего ребенка заполнить анкету, даже если у вас еще нет конкретных планов относительно поездки; страну въезда можете поставить как возможную или ту, куда вы ездили в прошлый раз – и получите три года бесплатной авторизации ;)

И наслаждайтесь безвизом, который когда-нибудь к нам обязательно вернется – пусть даже может быть обременен масками, тестами и справками о вакцинации. А о новых противоэпидемических требованиях "Европейская правда" расскажет отдельно, только Евросоюз их согласует.

Автор: Сергей Сидоренко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"