Боррель против любых разговоров об Украине под давлением России

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, что не следует вести переговоры с российскими властями о судьбе Украины, пока Москва собирает войска на границе.

Об этом он сказал перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС во французском Бресте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Российские перемещения являются частью давления", - сказал Боррель, настаивая на том, что "не должно быть переговоров под давлением".

Неформальная встреча проходит после напряженных переговоров между американскими и российскими чиновниками в Женеве в понедельник, в результате которых не удалось достичь соглашения о деэскалации конфликта, но стороны согласились продолжить переговоры.

Также 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

"Мы получили заверения, что без европейцев ничего не будет решаться и не будет обсуждаться, а координация с американцами совершенно великолепна", – сказал Боррель.

В преддверии встречи министров ЕС в четверг он сказал, что "сегодня не будет принято никаких решений, потому что это неформальная встреча", хотя указал, что вероятно принятие политического заявления.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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