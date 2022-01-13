Азербайджан отменил ограничения на въезд для украинцев, действовавшие с 2020 года

Азербайджан отменил ограничения для граждан Украины, действовавшие с марта 2020 года, разрешив въезд вакцинированным путешественникам.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев. Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма", – написал Кулеба.

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму. Всі умови в’їзду до Азербайджану👇 https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 13, 2022

Согласно информации на онлайн-карте МИД, путешествующим, вакцинированным против COVID-19 во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс (две дозы (одна доза при прививке вакциной Johnson&Johnson) любой вакцинации против COVID-19, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета.

Отмечается, что нельзя въехать в страну по сертификату вакцинации в приложении "Дія". Также нельзя въехать в страну по бумажному свидетельству ВОЗ (желтый сертификат), выданному семейным врачом.

Напомним, Черногория изменила требования для въезда иностранных туристов на территорию страны.

Ранее сообщалось, что Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины.

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